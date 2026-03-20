Combustíveis voltam a disparar na próxima semana. Atestar com gasóleo vai custar mais de 100 euros

O preço dos combustíveis volta a disparar na próxima semana e atestar um depósito com 50 litros de gasóleo vai custar mais de 100 euros.

O litro de gasóleo fica 16 cêntimos mais caro, ao passo que a gasolina vai custar mais 9 cêntimos por litro, de acordo com os dados reunidos pelo Automóvel Club de Portugal (ACP).

Na origem está a guerra no Médio Oriente, que faz subir as cotações do crude, em função da destruição de infraestruturas energéticas e de o Irão estar a bloquear o estreito de Ormuz (abrindo exceção para embarcações próprias e dos respetivos aliados). Os dados finais ainda podem alterar-se durante esta sexta-feira. Significa isto que a variação de preços na segunda-feira poderá ser outra.

Caso se confirmem as previsões, o preço médio do gasóleo simples vai atingir 2,087 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 deverá alcançar 1,947 euros por litro.

Quer isto dizer que, para atestar um depósito de 50 litros, o preço vai atingir 104,35 euros com gasóleo e 97,35 euros com gasolina.

Recorde-se que o Governo avançou com a promessa de redução extraordinária e temporária no ISP sempre que a subida semanal supere os 10 cêntimos. A somar a isto, criou um mecanismo de reembolso adicional de 10 cêntimos por litro de gasóleo profissional, válido até 15 mil litros por veículo, durante três meses. O objetivo passa por mitigar a escalada dos preços.