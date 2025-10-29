Economia deverá ter crescido entre 1,9% e 2,2% no 3.º trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quinta-feira, 30, dados relativos ao crescimento da economia portuguesa no terceiro trimestre do ano, que os analistas acreditam que se irá situar entre 1,9% e 2,2%, em termos homólogos.Segundo os economistas consultados pela Lusa, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre deverá ter acelerado em termos homólogos mas desacelerado em cadeia, para entre 0,3% e 0,6%.O grupo de investigação económica do Centro de Estudos Aplicados da Católica Lisbon School of Business & Economics prevê que a economia portuguesa terá crescido 0,6% em cadeia e 2,2% em termos homólogos no terceiro trimestre, depois de, no segundo trimestre, ter crescido 0,7% em cadeia e 1,8% face ao período homólogo.Já o Fórum para a Competitividade, numa nota de conjuntura, indicou que estima “que o PIB do 3.º trimestre tenha abrandado em cadeia de 0,7% para entre 0,3% e 0,5%, de que resultará, ainda assim, uma aceleração em termos homólogos, de 1,8% para entre 1,9% e 2,1%”.A área de estudos económicos do BCP projeta que, no terceiro trimestre de 2025, o PIB português em volume deverá ter crescido 0,6% em cadeia e 2,2% em termos homólogos, após o crescimento registado no trimestre anterior de 0,7% em cadeia e 1,8% em termos homólogos, segundo a mais recente nota de conjuntura."A procura interna terá acelerado no terceiro trimestre, beneficiando de crescimentos robustos da parte do consumo privado e da formação bruta de capital fixo, acompanhados pelo crescimento dos gastos públicos", lê-se na nota, enquanto "a procura externa poderá ter contribuído negativamente para o crescimento do PIB no terceiro trimestre, prevendo-se uma queda das exportações face ao trimestre anterior, enquanto as importações deverão voltar a crescer".O Barómetro de Conjuntura Económica CIP/ISEG também estima que a economia portuguesa deverá crescer 2,2% no terceiro trimestre em termos homólogos, e 0,6% em cadeia.Segundo o documento, o crescimento estimado é explicado pelo reforço do consumo privado e pelo bom desempenho dos setores da indústria, do comércio e da construção..Economia de Espanha cresce 2,8% no terceiro trimestre\n\n