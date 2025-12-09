DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas suecas em Portugal geraram 4,2 mil milhões para a economia nos últimos cinco anos
As 260 empresas suecas presentes em Portugal contribuíram com 4,2 mil milhões de euros para a economia portuguesa nos últimos cincos anos, segundo a Embaixada da Suécia em Portugal.

No mesmo período, estas empresas investiram mais de 1,1 mil milhões de euros no país, de acordo com dados recolhidos pela Câmara de Comércio Luso-Sueca, pela Embaixada da Suécia em Portugal e pela Business Sweden, que destacam a escala da presença corporativa sueca.

As empresas com capital ou identidade sueca empregavam 18.133 pessoas em 2024 e geraram um volume de negócios agregado de 13,1 mil milhões de euros durante o referido período de cinco anos.

"A Suécia e Portugal partilham uma forte convicção no comércio livre e um compromisso conjunto com a segurança global, ao celebrarmos marcos na nossa adesão à UE (30 e 40 anos, respetivamente), a nossa parceria está cada vez mais focada no futuro: inovação, sustentabilidade e mais integração europeia”, lê-se em comunicado da representação diplomática.

A embaixadora, Elisabeth Eklund, refere que a relação comercial reflete o alinhamento acima referido, com as exportações de bens portugueses para a Suécia a crescerem 113% nos últimos cinco anos.

Empresas como Securitas (4.470 trabalhadores), IKEA (3.200), IKEA Industry (1.752), Diaverum (1.618) e Boliden Somincor (1.324) destacam-se como os maiores empregadores, reforçando a importância da presença corporativa sueca para o mercado de trabalho nacional.

