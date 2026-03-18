Fed deve manter juros estáveis ​na primeira reunião após conflito com Irão

A Reserva Federal dos EUA decide esta quarta-feira, 18, sobre política monetária, na primeira reunião após o conflito com o Irão, que tem feito subir preços de energia, mas os juros devem ficar estáveis, de acordo com analistas.

Michele Morganti, estrategista sénior de ações na Generali AM, apontou, numa análise, que "no cenário base, os bancos centrais deverão ignorar o pico temporário da inflação".

A reunião da Fed, na mesma semana que o Banco Central Europeu (BCE), ocorre numa altura em que as tensões no Médio Oriente, incluindo o encerramento do estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito, têm trazido uma maior volatilidade nos preços, em particular da energia.

A Fed "provavelmente fará um corte de juros ainda este ano (mais cedo do que o mercado atualmente projeta), enquanto o BCE deverá manter as taxas inalteradas (face aos +47 pontos base projetados até o final do ano)", salientou a analista, sendo que "apenas num cenário de escalada prolongada" poderia esperar-se que "o BCE subisse as taxas em até 50 pb e o Fed em 25 pb até o final de 2026".

O banco central norte-americano vai revelar a decisão hoje em conferência de imprensa, acompanhada de novas previsões económicas.

Na reunião de janeiro, o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) "manteve a taxa no intervalo dos 3,50% aos 3,75%, enfatizando uma abordagem dependente dos dados face a um crescimento resiliente e a pressões persistentes sobre a inflação subjacente", recordou a Xtb, numa nota de antecipação.

"Não se espera qualquer alteração", indicam os analistas da Xtb, com os "futuros a descontarem uma probabilidade de quase 100% de manutenção, mas todos os olhos estarão postos no resumo atualizado das projeções económicas, no novo gráfico de pontos e na conferência de imprensa do presidente Powell".

Segundo a Xtb, "os dados mais fracos do mercado de trabalho colocam a Fed numa situação algo complicada, uma vez que enfrenta pressões inflacionistas mais elevadas, tornando o equilíbrio dos riscos nas projeções atualizadas e as observações de Powell especialmente críticos para definir o tom das expectativas em relação às taxas muito para além da decisão imediata".

O BPI Research também prevê que a Fed "volte a manter a taxa dos 'fed funds' no intervalo dos 3,50%-3,75%" nesta reunião, uma decisão que é "amplamente descontada pelos mercados financeiros (probabilidade de 100%) e antecipada pelo consenso dos analistas".

Michael Krautzberger, diretor de Investimento Global de Mercados Públicos da Allianz GI, é da mesma opinião, apesar de salientar que existe uma minoria que discorda em favor de um corte.

"Globalmente, espera-se que Powell reafirme uma postura de cautela, citando a baixa visibilidade a curto prazo, mas também o continuado otimismo pelos ganhos de oferta impulsionados pela IA e pela produtividade a médio prazo", disse, numa nota de análise.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região.