Governo sul-coreano visita EUA em período de tensões por tarifas sobre semicondutores

O primeiro-ministro sul-coreano partiu esta quinta-feira, 22, rumo aos Estados Unidos, para se reunir com o vice-presidente do país, após as ameaças de Washington de impor tarifas de 100% às empresas de semicondutores que não construírem fábricas no país.Kim Min-seok partiu esta manhã do aeroporto de Incheon, a oeste de Seul, sem falar com os jornalistas, como é habitual, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.De acordo com o gabinete de Kim, o primeiro-ministro tentará reunir-se com J.D. Vance para discutir questões comerciais e tarifárias.Esta é a primeira viagem ao exterior de Kim desde que assumiu o cargo e a primeira visita a sós de um primeiro-ministro sul-coreano aos Estados Unidos desde a chegada da democracia ao país em 1987, segundo a Yonhap.A viagem, que durará cinco dias, inclui paragens em Washington e Nova Iorque, onde manterá reuniões com legisladores, funcionários governamentais e residentes coreanos no país.O presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, já alertou na quarta-feira que tarifas de 100% sobre semicondutores estrangeiros acabariam por afetar os preços dos componentes também nos Estados Unidos, e destacou que os ‘chips’ sul-coreanos “não receberão um tratamento mais desfavorável do que o de outros países”, durante uma conferência de imprensa em Seul.Na sexta-feira, Trump indicou à agência Yonhap que o seu governo buscará acordos separados em matéria de semicondutores com cada país, após ter assinado um pacto setorial sobre tarifas com Taiwan e ter excluído os ‘chips’ do seu acordo comercial com Seul, anunciado em outubro..Tarifas: Apresentado na Coreia do Sul projeto de lei para reduzir taxas dos EUA\n\n