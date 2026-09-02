Renda das casas sacode tendência de queda e dispara 4,9% em agosto

Os preços das casas para arrendar em Portugal subiram 4,9% em agosto de 2026, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, marcando o segundo mês consecutivo de aumentos após um primeiro semestre em queda.

De acordo com o índice de preços do idealista, divulgado esta quarta-feira (2 de setembro), o custo mediano para arrendar casa foi de 18,1 euros por metro quadrado (euros/m²).

Este aumento foi observado em 9 das 14 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas, enquanto 5 registaram descidas.

As maiores subidas anuais ocorreram em Viana do Castelo, com um aumento bastante significativo de de 32,2%, seguido por Aveiro (23,8%), Funchal (11,3%) e Braga (10,7%).

Em sentido oposto, as maiores quedas foram em Coimbra (-8,2%), Faro (-6,4%) e Porto (-6,3%).

Lisboa continua a ser a cidade mais cara para arrendar, com preços médios a alcançarem 24,5 euros/m², seguida pelo Porto (18,6 euros/m²) e pelo Funchal (17,3 euros/m²).

Nos últimos 12 meses, os preços das casas para arrendar subiram em 14 dos 19 distritos e ilhas analisadas.

As maiores subidas foram em Faro (22,8%), Viana do Castelo (19,3%) e Aveiro (16%).

O distrito de Lisboa lidera como o mais caro para arrendar, com um preço mediano de 22,2 euros/m², seguido por Faro (21,3 euros/m²).

A nível regional, os preços de arrendamento aumentaram em seis das sete regiões portuguesas analisadas, com a única descida a verificar-se no Norte (-6,3%).

O Algarve registou a maior subida, com 22,8%, seguido pelo Alentejo (11%) e pela Região Autónoma da Madeira (10,3%).

A Área Metropolitana de Lisboa é agora a região mais cara para arrendar, com um preço mediano de 21,5 euros/m².