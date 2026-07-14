Jerónimo Martins: Queda em bolsa não retira confiança no longo prazo

A dona do Pingo Doce tem sido fortemente penalizada no mercado de capitais, tal como o DN/Dinheiro Vivo escreveu na semana passada, com o atual contexto geopolítico e económico da Polónia a pesar no sentimento dos investidores.

A Jerónimo Martins, detentora em Portugal de marcas como Recheio e Jeronymo, além dos supermercados Pingo Doce, é ainda a dona da Biedronka, que se tem afirmado como uma das principais operadoras de retalho alimentar na Polónia.

Em declarações ao DN, fonte oficial da empresa refere esta terça-feira (14 de julho) que, apesar de a empresa não ter por hábito comentar movimentos do mercado – porque, tal como Pedro Soares dos Santos reafirma em quase todas as conferências de imprensa, não é algo que o CEO acredita que lhes compita –, a Jerónimo Martins “está focada em assegurar a boa gestão dos” seus “negócios e a solidez do seu desempenho operacional e financeiro”.

Questionada sobre se, tendo em conta estas perdas significativas ao longo dos últimos três meses – a retalhista desvalorizou quase 4 mil milhões em bolsa –, haverá alguma alteração na sua estratégia, a mesma fonte afasta esse cenário.

“No Grupo Jerónimo Martins mantemos uma visão de longo prazo e continuamos a executar a estratégia definida, com foco no reforço das nossas posições nos mercados onde operamos, na competitividade e qualidade da oferta ao consumidor, e na proteção da rentabilidade. Esta abordagem tem sido consistente ao longo do tempo e a solidez dos respetivos modelos de negócio tem permitido às nossas insígnias navegar contextos mais voláteis”.