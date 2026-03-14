Kristina Tikhonova: “Portugal está a bater-se acima do seu peso” na Inteligência Artificial

No âmbito do evento da Microsoft Building the Future 2026, que se realizou em Lisboa quinta e sexta-feira, os dados revelados pelo Estudo de Impacto Económico e Social do Ecossistema Microsoft em Portugal, desenvolvido pela EY, desenham o retrato de um país em plena aceleração. O ecossistema da Microsoft gera hoje 7,3 mil milhões de euros para a economia nacional, um valor que deverá ascender aos 9 mil milhões de euros assim que o investimento em Sines — que arranca com a instalação de 12.600 GPUs — atingir a velocidade de cruzeiro. Com um retorno de 9,6 euros por cada euro investido e a sustentação de 35.000 postos de trabalho, Portugal afirma-se como um fast follower da tecnologia que está a revolucionar o mundo, ao adotar IA a um ritmo superior à média mundial. Quem o diz é Kristina Tikhonova, diretora-geral da gigante norte-americana para a Europa do Sul que esteve na capital portuguesa e partilhou com o DN a sua visão.

Com o ecossistema da Microsoft a sustentar 35 mil empregos em Portugal, como garantem que a IA atua como um capacitador dos trabalhadores e não como um fator de exclusão por falta de competências?

A IA é uma tecnologia de uso geral, o seu impacto económico real virá da adoção e difusão por parte de pessoas e nações, não apenas dos inovadores. O Copilot [a IA generativa da Microsoft integrada nos seus produtos e serviços] é a forma como colocamos a IA diretamente no fluxo de trabalho — o que podemos chamar de "Work IQ". Trata-se de uma interface de IA para cada pessoa. Mais do que tecnologia ou formação, trata-se de uma mudança de cultura.

Como se impulsiona essa mudança de cultura, especialmente na mentalidade das lideranças portuguesas?

As pessoas acreditam naquilo que veem. Muitas empresas questionavam o valor real da IA, mas agora o reconhecimento é geral. Se mudarmos o foco da produtividade genérica para os KPI [Key Performance Indicators / Indicadores-Chave de Desempenho] centrais do negócio — como receita por vendedor, resolução de problemas à primeira ou ciclos de inovação — o valor torna-se evidente. É o momento de viragem para os líderes.

O vosso estudo revela um retorno de quase dez euros por cada euro investido em soluções Microsoft. O que fazem as "Frontier Firms" de diferente para extrair este valor?

Vemos uma distribuição de ROI [Return of Investment / Retorno sobre o Investimento] muito variável: enquanto a média [global] é de 3,5 dólares por cada dólar investido, em Portugal chegamos aos 9,6. As empresas com maior ROI têm padrões comuns: abandonaram os casos de uso genéricos em favor de processos de negócio centrais e industriais. Além disso, escalam a IA por, pelo menos, sete funções de negócio, abrangendo desde o produto e inovação até ao serviço ao cliente.