Lei laboral: Entregue aos parceiros sociais nova versão do anteprojeto. "Estamos longe de um acordo", diz UGT

As alterações à legislação laboral estiveram em discussão esta quinta-feira, 16 de abril, em mais uma reunião da Concertação Social, na qual o Governo entregou aos parceiros sociais "mais uma versão daquilo que é o anteprojeto".

Trata-se de "uma versão em que nalguns pontos tem o consenso que resultou das várias reuniões bilaterais", disse Mário Mourão, secretário-geral da UGT, afirmando que a estrutura sindical vai agora apreciar esta nova proposta do Executivo de Luís Montenegro à lei laboral. "Estamos longe de um acordo. Por aquilo que foi a nossa análise por alto, ainda estamos longe desse acordo", assumiu Mário Mourão aos jornalistas.

"Estão lá as matérias que, do nosso ponto de vista, ainda não estão devidamente consensualizadas, e, portanto, o secretariado rejeitou por unanimidade”, disse, referindo-se, por exemplo, à "jornada contínua, a questão da duração dos contratos a termo, a questão do outsourcing, do banco de horas”. São matérias em que ainda não existe uma aproximação, acrescentou.

Após a reunião com a ministra do Trabalho, Mário Mourão referiu, no entanto, que a "UGT, mais uma vez, se manifestou disponível para o diálogo e para a negociação". "Não qualquer dialogo nem qualquer negociação, mas continuamos abertos a fazer pontes, a ver se é ou não possível assumirmos compromissos. Depende agora dos outros parceiros, vamos aguardar. Não houve nada mais em concreto a não ser a proposta que nos foi entregue e que agora vamos apreciar", adiantou. Esclareceu que se existirem matérias novas na nova proposta do Governo, o secretariado vai tomar conhecimento e fazer a sua análise.

Esta reunião "foi apenas para entregarem a proposta, que é a versão final, e que nós vamos avaliar para ver se tudo o que foi consensualizado está ou não nesta proposta", indicou.

Mário Mourão disse ainda que a reunião "serviu para esclarecer algumas declarações". "A perceção que a UGT tinha era de que os empresários tinham abandonado as negociações. Por aquilo que ouvimos hoje parece que não é bem assim", afirmou.

O secretário-geral da UGT referiu que "não houve nenhuma reunião antes da CGTP ser admitida na sala". "Todos nós entramos para a sala. E eu e a presidente fomos chamados para saber se podíamos ir para um gabinete, em que tivemos a falar sobre se continuava a haver disponibilidade para a negociação". O esclarecimento surge depois de a CGTP ter denunciado um "simulacro" de negociação entre patrões e UGT antes do início da reunião da Concertação Social.