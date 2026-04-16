Lei laboral. CGTP denuncia "simulacro" de negociação entre patrões e UGT antes do início da Concertação Social

A CGTP denunciou esta quinta-feira, 16 de abril, aquilo que apelida de "simulacro" de negociação da legislação laboral, indicando que a ministra esteve reunida com os líderes patronais e UGT antes da reunião de Concertação Social começar, deixando a central sindical de fora.
Fonte oficial da central sindical liderada por Tiago Oliveira afirma que "continua o simulacro de negociação a CGTP", referindo que a ministra do Trabalho esteve "reunida com os líderes patronais e UGT", deixando a central sindical "à espera".
A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social tinha início previsto para as 15h00, mas só começou cerca de meia hora depois.
Contactada pela Lusa, fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social escusou-se a comentar, remetendo esclarecimentos para a conferência de imprensa após a reunião de Concertação Social.