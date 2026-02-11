Luís Pedro Martins: “Novas rotas da TAP ainda estão muito aquém do que queremos no Porto’’

Depois de anos de “promessas não cumpridas” e de um “desinvestimento da TAP” no aeroporto do Porto - que gerou críticas dos principais representantes do setor na região -, a relação entre a transportadora aérea e o Norte do país parece estar a avançar para águas mais serenas. O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) aplaude as novas rotas anunciadas pela companhia de bandeira no Francisco Sá Carneiro, mas admite manter alguma cautela, alertando ainda que esta é a derradeira oportunidade para um virar de página entre as partes.

“A TAP tratou muitíssimo mal a região durante muitos anos, com sucessivas promessas que, na sua esmagadora maioria, nunca se concretizaram. Esta é a última possibilidade de criarmos uma relação. Se os anúncios feitos não vierem a ser cumpridos, será fatal”, assegura Luís Pedro Martins em entrevista ao DN.

No passado mês de janeiro, a TAP anunciou novas ligações para este ano a partir do Porto para a ilha Terceira, nos Açores, para a Praia, em Cabo Verde, e para Telavive, em Israel, além do reforço da ligação para Boston, nos Estados Unidos. A transportadora liderada por Luís Rodrigues comprometeu-se ainda a lançar mais quatro rotas no próximo ano, no âmbito de um plano estratégico traçado até 2028 e que prevê a expansão da oferta com novas ligações intercontinentais.

O presidente do TPNP saúda este que é o primeiro passo de um novo ciclo de investimentos da transportadora aérea a Norte, após o fim das limitações impostas pelo plano de reestruturação, mas pede à TAP o incremento da aposta transatlântica. “Estas são notícias bastante positivas, mas ficam ainda muito aquém daquilo que queremos. Sempre pedimos à TAP que fosse relevante onde pode ser, ou seja, nas ligações ao continente americano - nomeadamente aos Estados Unidos, ao Canadá e ao Brasil - é aí que a TAP pode fazer a diferença face a outras companhias”, aponta o responsável à margem do 35º Congresso da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), a decorrer no Porto.

Luís Pedro Martins justifica que a conectividade com os mercados europeus está já amplamente assegurada por outros operadores e que, por essa razão, é fundamental que a TAP concentre os seus esforços no reforço das ligações de longo curso para o continente americano onde, afiança, existe procura.

“A pouca operação que temos funciona bastante bem. Temos, por exemplo, a Air Canadá a assegurar as ligações com este país, a United Airlines a ligar-nos aos Estados Unidos e a Azul ao Brasil. Portanto, se há outras companhias a investir, significa que existe mercado, porque ninguém investe para ter prejuízo”, acrescenta.

Além dos novos voos, a TAP irá ainda investir 20 milhões de euros na instalação de um hub de manutenção e engenharia no aeroporto Francisco Sá Carneiro, que deverá estar concluído no prazo de dois anos e que irá criar 200 postos de trabalho. “É uma prova de que a TAP quer aumentar a sua atividade e representa mais emprego qualificado para a região. Todos estes projetos são extremamente positivos se se concretizarem”, reitera.

Apesar de o porta-voz do turismo da região Norte não querer ver as suas “expectativas defraudadas”, admite estar otimista e deixa elogios à atual administração da TAP.

“Quando o CEO, Luís Rodrigues, assumiu funções, teve o cuidado de se reunir connosco e de nos transmitir que 2025 seria um ano difícil, uma vez que a TAP continuava sujeita ao plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia e impedida de aumentar o número de slots e de aeronaves. Disse-nos que, no que dependesse dele, tudo faria para que, assim que possível, o aeroporto Francisco Sá Carneiro tivesse o lugar que merece na operação da companhia. Por isso, acredito que desta vez estamos a iniciar um capítulo diferente”, salienta.

Já sobre o processo de privatização em curso, Luís Pedro Martins espera que este “não interfira no novo desígnio da TAP” e que o crescimento a Norte seja assegurado. Questionado sobre os três consórcios que estão na corrida à compra da companhia, refere que apenas travou contacto com a Air-France/KLM. “Foi, até agora, o único grupo que teve o cuidado de vir à região conhecer a realidade do turismo e a dimensão do nosso trabalho”, nota.