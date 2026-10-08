Economia

OE2027. Verbas para a Defesa sobem 1,4% para 3798,8 milhões

A Lei de Programação Militar sofre um corte de 44,2 % face à estimativa de investimento até ao final deste ano.
Nuno Melo, ministro da Defesa
Nuno Melo, ministro da DefesaESTELA SILVA/LUSA
Publicado a

O ministério liderado por Nuno Melo vê a despesa total consolidada para a Defesa Nacional para o próximo ano com um valor de 3798,8 milhões, um crescimento de 1,4% face à estimativa para 2026, expurgado o efeito da despesa relativa ao Plano de Recuperação e Resiliência, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2027 revelada esta quinta-feira. Um valor próximo do que o governo tinha orçamentado gastar este ano - 3771,9 milhões, bem como da estimativa de execução até dezembro, que se situa nos 3863,4 milhões, com verbas do PRR.

Na proposta para o próximo ano, são feitas duas comparações da evolução da despesa entre 2026 e 2027: uma que inclui a despesa prevista para este ano com as verbas do PRR e outra sem contabilizar esse financiamento, que já não existirá em 2027.

Assim, sem as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, a estimativa de gastos em Defesa até ao final deste ano é de 3747 milhões, mas comparando com este valor, o Governo refere que a despesa em 2027 aumenta ligeiramente, em 51,8 milhões (1,4%). Juntando as verbas do PRR em 2026, a despesa com Defesa no próximo ano desce 1,8%. É ainda explicado que as tabelas apresentadas não incluem o valor da estimativa de 2026 e o orçamento para 2027 do instrumento Ação para a Segurança da Europa (SAFE), empréstimos vindos da UE, que ascendem a 5,8 mil milhões de euros, e que são para executar até 2030.

Falando do SAFE, mas também do plano ReArm Europe, do Fundo Europeu de Defesa e dos instrumentos da NATO, o governo nota que “é necessário reforçar o quadro legislativo e regulamentar de incentivos à indústria de defesa, em linha com o 'modelo OGMA', através da aposta em parcerias público-privadas que mobilizem conhecimento nacional, capital externo e produção com efeito multiplicador”. E ainda notado que “será de ter presente, em 2027, a imprescindível modernização decorrente do SAFE, com uma nova realidade para a base naval de Lisboa e o complexo do Arsenal do Alfeite, provido de uma nova dinamização empresarial”.

Mais navios e aviões

Olhando para a despesa total consolidada, o relatório do Orçamento do Estado para 2027 (excluindo o PRR) destacam-se as despesas com o pessoal (40,5%), as aquisições de bens e serviços (24,7%) e o investimento (22,5%). A dotação de despesa com a aquisição de bens e serviços, que ascende a 938,7 milhões de euros, inclui 130,1 milhões destinados à disponibilização dos meios aéreos de combate a incêndios no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

Já a dotação de investimento ascende a 855,9 milhões de euros, menos do que no OE anterior, sendo a sua maioria enquadrada no âmbito da Lei de Programação Militar, com despesa relativa à aquisição de aeronaves KC-390, construção de navios de patrulha oceânica, sustentação logística e técnica da capacidade submarina, modernização das fragatas classe Vasco da Gama (Midlife Upgrade), aquisição dos helicópteros de apoio, proteção e evacuação, aquisição das aeronaves A-29N Super Tucano, modernização da frota de P-3C CUP+, bem como aquisição de aviões anfíbios pesados e manutenção dos helicópteros bombardeiros ligeiros e médios no âmbito do DECIR.

O governo refere ainda ser “preponderante a opção em torno da substituição da frota de caças F-16 da Força Aérea Portuguesa”. De recordar que esta substituição está a ser disputada entre os norte-americanos da Lockheed Martin (que produzem os F-35, como lembrou esta quinta-feira em Lisboa o secretário Estado norte-americano Marco Rubio), os suecos da Saab (que fabricam os Gripen E), os franceses da Dassault Aviation (fabricantes dos Rafale) e o consórcio europeu que fabrica os Eurofighters Typhoon).

Desinvestimento na Lei de Programação Militar

No que diz respeito à distribuição da despesa por dotação específica, a Lei da Programação Militar regista o maior peso, com uma dotação de 524,3 milhões de euros, apesar de serem menos 44,2 % face à estimativa de investimento até ao final deste ano (939 milhões). Este valor, contudo, supera em 374,6 milhões de euros a dotação inicialmente prevista para a LPM no Orçamento do Estado para 2026 – isto é, o Ministério da Defesa prevê investir mais este ano no âmbito desta lei do que tinha orçamentado.

De destacar ainda o aumento de 10,4% – de 146,8 milhões em 2026 para 162 milhões em 2027 - afetos às despesas com as forças nacionais destacadas, sendo que o valor da Lei de Infraestruturas Militares regista igualmente uma subida de 10,2%, de 21,6 para 23,8 milhões.

No que toca a encargos com saúde, regista-se um decréscimo de 10,6% face ao ano passado, com uma despesa prevista de 21,8 milhões, e para pensões e reformas o executivo orçamenta 136,9 milhões, um aumento de 2,4%.

Nuno Melo, ministro da Defesa
Maior credor de Portugal desdramatiza gastos com defesa: "não tem de ser um fardo orçamental"
Nuno Melo, ministro da Defesa
Lei da Programação Militar. Exército quase quintuplicou investimento em 2025
NATO
Nuno Melo
Ministério da Defesa
SAFE
orçamento do estado 2027
OE2027
Orçamento 2027
Diário de Notícias
www.dn.pt