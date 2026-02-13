PIB da UE cresce 1,6% em 2025 enquanto emprego desacelera

O crescimento económico acelerou em 2025, com o Produto Interno Bruto (PIB) a subir 1,5% na zona euro e 1,6% na União Europeia, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 13 de fevereiro, pelo Eurostat.

Os números agora revelados confirmam as estimativas avançadas em janeiro sobre o ano passado e face a 2024, quer no que diz respeito à área do euro, quer ao valor projetado para a UE.

Em comparação com o trimestre anterior, ambas as regiões cresceram 0,5%.

Por outro lado, a dinamização do emprego perde impulso.

Em 2025, o crescimento do emprego abrandou para 0,7% na zona euro e 0,5% na UE, contra 1,0% e 0,8% em 2024, respetivamente.

No quarto trimestre, o emprego cresceu 0,6% na área do euro e 0,7% na UE face ao mesmo período do ano anterior.

Comparando com o trimestre anterior, o aumento foi de 0,2% em ambos os agregados.