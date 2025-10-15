Portugal é o 4.º país na Europa que mais eletricidade produz a partir das renováveis

De acordo com o Boletim Eletricidade Renovável da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), entre 1 e 30 de setembro de 2025, 67,8% da eletricidade produzida em Portugal Continental veio de fontes renováveis, totalizando 2 476 GWh de um total de 3 654 GWh gerados.Comparativamente a setembro de 2024, a produção elétrica aumentou 21,0%, impulsionada principalmente pela energia solar, que cresceu em 152 GWh. Durante este mês, as importações de eletricidade representaram 26,3% do consumo em Portugal, sem ocorrerem deslastres na produção.No acumulado de janeiro a setembro, Portugal manteve uma quota de 76,0% de incorporação renovável, posicionando-se como o 4.º país europeu com maior peso das renováveis na geração elétrica, atrás apenas da Noruega, Dinamarca e Áustria.O preço médio horário no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) foi de 64,0 euros/MWh. Durante este período, a produção renovável permitiu uma poupança acumulada de 5 874 milhões de euros, equivalente a uma média de 155 euros/MWh. Em setembro, a utilização de energias renováveis evitou mais de 60 milhões de euros em gás natural e cerca de 30 milhões de euros em eletricidade importada.A APREN destaca que os dados mostram que as energias renováveis são fundamentais para a competitividade e a independência energética de Portugal. Contudo, a associação critica a manutenção da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) e outros encargos fiscais, argumentando que são contrários às metas de descarbonização. É necessário um quadro fiscal e regulatório estável para atrair investidores e acelerar a transição energética, defende.A APREN também sublinha que o setor das energias renováveis já contribui significativamente para as finanças públicas, através do financiamento da tarifa social e da entrega de 2,5% da faturação anual dos parques eólicos às autarquias.Desde 2015, a capacidade instalada de produção renovável em Portugal cresceu 9 141 MW, um aumento de 74,4%. Entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, a capacidade aumentou em 647 MW, com destaque para a energia solar fotovoltaica, que cresceu em 334 MW na componente centralizada e 309 MW na descentralizada. Até ao final de agosto, as renováveis representavam 78,6% da capacidade total instalada..Renováveis asseguram mais de 70% da eletricidade produzida em julho