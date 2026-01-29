Economia

Portugal recebeu apoio de três mil milhões do Banco Europeu de Investimento em 2025

Em 2024, Portugal foi dos maiores beneficiários das verbas do BEI em termos de PIB, com o financiamento a totalizar 2,1 mil milhões, num montante equivalente a 1,7% do Produto Interno Bruto nacional.
Nadia Calviño, presidente do BEI. FOTO: AFP
O financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI) em Portugal aumentou para três mil milhões de euros em 2025, face a 2,1 mil milhões de euros em 2024, anunciou esta quinta-feira, 29, a instituição financeira da União Europeia (UE).

No âmbito dos resultados anuais, hoje divulgados em Bruxelas, o grupo BEI dá conta de que, no que toca ao financiamento por país, Portugal recebeu três mil milhões de euros (1% do PIB) do banco da UE e 30 milhões de euros através do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (que financia o PRR) no ano passado.

Quanto ao investimento apoiado pelo BEI em 2025, atingiu 11,8 mil milhões de euros (3,9% do PIB).

Em 2024, Portugal foi um dos 10 principais beneficiários das verbas do BEI em termos de PIB, com o financiamento a totalizar 2,1 mil milhões de euros, num montante equivalente a 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Desde 1976 que o BEI fornece financiamento e conhecimentos especializados para investimento sólidos e sustentáveis em Portugal, num total de 525 projetos já apoiados e 61,07 mil milhões de euros mobilizados ao longo deste tempo, segundo dados disponibilizados no ‘site’ da instituição.

O grupo BEI é composto pelo Banco Europeu de Investimento e pelo Fundo Europeu de Investimento.

A instituição financeira da UE anunciou hoje ter realizado um investimento recorde 100 mil milhões de euros em 2025 para apoiar a competitividade económica e a segurança europeias.

O BEI é a instituição financeira da UE, detido pelos Estados-membros, disponibilizando verbas (empréstimos em condições favoráveis) para responder aos desafios económicos, sociais e geopolíticos da Europa.

Nos últimos anos, o BEI reforçou o seu envolvimento no domínio da segurança e defesa, refletindo a mudança do contexto geopolítico europeu e global.

