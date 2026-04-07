Preços das casas disparam 18,9% num ano. É o segundo maior aumento na UE

Os preços das casas voltaram a disparar no final do ano passado, em Portugal. O aumento foi o segundo maior entre 26 países.

De acordo com os dados do Eurostat, no quarto trimestre os preços subiram 18,9%, face ao mesmo período do ano passado, no mercado português. Entre os 26 Estados-membros da UE, só a Hungria (21,2%) registou uma subida mais acentuada.

Ao mesmo tempo, houve avanços de 5,2% na zona euro e 5,5% na UE.

Face ao trimestre anterior, os preços praticados subiram 4,0%, o que retrata o terceiro maior acréscimo, superado por Eslovénia (5,1%) e Hungria (4,2%). As contas indicam ainda que os preços avançaram 0,6% na zona euro e 0,8% na UE, no mesmo período.

Preços quase triplicam em dez anos

Outros dados, também divulgados na pelo escritório de estatísticas europeu na manhã desta terça-feira, apontam para a variação dos preços das casas entre 2015 e 2025.

Portugal volta a registar a segunda subida mais expressiva, na ordem de 180%. Só na Hungria foi visto um disparo maior (290%).

Em simultâneo, na UE registaram-se subidas de 5,5% nos preços das casas.