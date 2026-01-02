Preços das casas sobem 6,8% em 2025 e alcançam novo máximo histórico

Os preços das casas em Portugal aumentaram 6,8% em dezembro face ao ano anterior, com o valor mediano a fixar‑se em 3.019 euros/m2, segundo o índice do idealista. Na comparação trimestral, a valorização foi de 2,6%, e o mediano registou um máximo histórico pelo segundo mês consecutivo.A subida foi generalizada entre capitais de distrito e regiões autónomas, sendo que Santarém liderou as valorizações anuais (+27,1%), seguida por Beja (+20%) e Setúbal (+17,2%). Entre as maiores cidades, Lisboa e Porto registaram aumentos mais moderados, ambos de 4,8%. Vila Real foi a única exceção, com uma queda anual de 6,1%.Lisboa mantém‑se como o mercado mais caro, com 5.995 euros/m2, seguida do Porto (3.885 euros/m2) e do Funchal (3.861 euros/m2). Várias cidades e ilhas apresentam preços inferiores a 2.000 euros/m2, destacando‑se Castelo Branco (1.045 euros/m2) e Guarda (976 euros/m2).Analisando distritos e ilhas, todos tiveram aumentos anuais em dezembro. Porto Santo sobressaiu com a maior subida (+42,6%), enquanto a ilha de Santa Maria registou a menor variação positiva (+1,3%). A Área Metropolitana de Lisboa continua a ser a região mais cara (4.239 euros/m2), seguida pelo Algarve (3.870 euros/m2) e pela Madeira (3.715 euros/m2). O Centro mantém‑se como a região mais acessível, com 1.716 euros/m2..Preços das casas sobem 20% em 2025. Rendas aumentam 4%, em média