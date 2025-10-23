DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Preços de arrendamento e venda em Portugal tornam a aumentar em outubro

No que diz respeito ao arrendamento, a subida foi de 3% face a setembro. Já o preço de venda cresceu 2%, segundo o barómetro mensal do portal imobiliário Imovirtual.
O Imovirtual divulgou esta quinta-feira, 23, o seu barómetro mensal, que revela a evolução dos preços médios de arrendamento e venda em Portugal, incluindo as regiões autónomas, com dados de outubro de 2025.

No que diz respeito ao arrendamento, o valor médio das rendas em Portugal fixou-se em 1.285 euros, refletindo um aumento de 3% em comparação com setembro e também face a outubro de 2024.

No Norte, o valor médio subiu para 750 euros, com destaque para Aveiro, que registou uma subida mensal de 6%, atingindo 950 euros, e Viana do Castelo, que aumentou 13%, fixando-se em 850 euros. O Porto manteve-se em 1.100 euros, enquanto Braga ficou nos 900 euros.

No Centro, o valor médio estabilizou nos 800 euros, mantendo-se inalterado em relação a setembro, mas subindo 7% em relação ao ano anterior. Lisboa reforçou a sua posição como o distrito mais caro do país, subindo para 1.750 euros (+3% mensal; +9% anual). Leiria e Santarém também registaram aumentos significativos, com Leiria a atingir 900 euros (+6%) e Santarém a subir para 800 euros (+6%).

No Sul, o valor médio das rendas subiu para 900 euros, com um aumento mensal de 9%, embora tenha registado uma quebra homóloga de 10%. Évora destacou-se com uma valorização mensal de 9%, atingindo 900 euros, enquanto Faro manteve-se em 1.200 euros. Beja registou uma descida de 4%, fixando-se em 670 euros.

Nas regiões autónomas, o valor médio das rendas recuou para 800 euros, refletindo uma descida mensal de 17% e uma quebra homóloga de 9%. A Madeira manteve-se entre as regiões mais caras, subindo ligeiramente para 1.438 euros (+3% mensal; -4% anual).

No que toca à venda, o preço médio em Portugal subiu para 445.000 euros, um aumento de 2% em comparação com setembro e de 19% face a outubro de 2024.

No Norte, o preço médio fixou-se em 256.500 euros, com o Porto a manter-se como o distrito mais caro, nos 440.000 euros. Aveiro valorizou para 388.800 euros, enquanto Braga atingiu 355.000 euros.

No Centro, o valor médio de venda atingiu 280.000 euros, com Lisboa a continuar como o distrito mais caro, fixando-se em 670.000 euros. Coimbra e Leiria também registaram aumentos, com Coimbra a valorizar para 280.000 euros e Leiria a subir para 335.000 euros.

No Sul, o preço médio subiu para 264.500 euros, com Faro a liderar como o distrito mais caro, nos 562.250 euros. Setúbal também valorizou, atingindo 486.000 euros.

Nas ilhas, o preço médio fixou-se em 185.000 euros, traduzindo uma descida de 5% face a setembro, mas ainda com uma valorização anual de 10%. A Madeira continua a ser uma das regiões mais caras, atingindo 600.000 euros.

Preço mediano das casas sobe 19% no 2.º trimestre
