Queixas sobre comunicações aumentaram até junho face ao mesmo período de 2024

Tendência de queda que se verificava há dois anos foi invertida. Segundo a entidade reguladora, a entrada da Digi no mercado pode explicar esta mudança.
Segundo os dados da Anacom, houve 24,7 mil queixas até junho.
Até ao segundo trimestre deste ano, a Anacom recebeu um total de 24,7 mil reclamações sobre o setor das comunicações (que inclui também os serviços postais). Segundo os dados divulgados no portal da entidade reguladora, este número representa um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2024, invertendo assim a tendência de queda que se registava desde o primeiro trimestre de 2023.

Destas reclamações, a maior fatia diz respeito às comunicações eletrónicas, com quase 16 mil queixas reportadas à Anacom (mais 12% do que no mesmo período do ano passado). Isto representa um total de 64% de todas as participações neste setor junto do regulador.

De acordo com o relatório trimestral disponível no site da Anacom, a Vodafone é a ‘campeã’ das reclamações sobre comunicações eletrónicas, com 32% das queixas. Segue-se a Nos, com 28% das reclamações e a Meo, com 27%. A Digi - que opera em Portugal desde novembro do ano passado - fez inverter a tendência de queda de reclamações neste setor, segundo a Anacom. Até junho deste ano (ou seja, em sete meses), a operadora low-cost foi alvo de mais de mil reclamações junto da Autoridade Nacional das Comunicações.

Se se alargar a análise aos serviços postais (que registou 8,8 mil reclamações até junho), os CTT reúnem 82% das queixas, com a transportadora DPD a ter 7%. A restante ‘fatia’ é ocupada por outros prestadores de serviços que a Anacom não especifica no seu relatório trimestral.

No que diz respeito às plataformas digitais, o Facebook é aquela que mais queixas tem junto da Anacom. No segundo trimestre deste ano, o regulador recebeu 36 queixas (mais 177% do que no período homólogo).

No que toca às telecomunicações, o setor continua a ser aquele de que os consumidores mais se queixam à Deco. Segundo dados enviados ao DN, em 2023 houve 35.101 queixas, com o número a diminuir para “cerca de 30 mil” no ano passado.

Segundo a associação de defesa do consumidor, a mudança de operador, o período de fidelização e refidelização, bem como práticas comerciais desleais (que já em 2025 levaram a que a Anacom multasse a Meo) ou dificuldade no cancelamento do contrato (que mereceu uma coima de 85 mil euros à Vodafone já durante este mês) são os asssuntos que mais levam os consumidores a fazer reclamações.

