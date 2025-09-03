Regresso às aulas. Google lança IA que não dá respostas, ensina a estudar

A Google anunciou esta quarta-feira, 3 de setembro, um novo conjunto de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) no Gemini, lançadas a pensar no regresso às aulas. O objetivo é assumido: ajudar os alunos a estudar de forma mais inteligente, promovendo o pensamento crítico e uma compreensão mais profunda das matérias, em vez destes se limitarem a obter respostas prontas.As novas funcionalidades foram, segundo o gigante da tecnologia, desenvolvidas em estreita colaboração com educadores, estudantes e especialistas em pedagogia, e têm por base no LearnLM, uma família de modelos de IA da Google afinados especificamente para a aprendizagem. Segundo Maureen Heymans, vice-presidente da área de Aprendizagem da empresa, a iniciativa parte de um princípio fundamental: "Acreditamos que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a aprendizagem, mas também sabemos que a verdadeira compreensão vai para além de uma única resposta", afirmou em conferência de imprensa internacional na qual o DN participou.A partir deste dia, no Google Gemini, os utilizadores encontram a opção Aprendizagem Orientada (Guided Learning), um novo modo no Gemini que funciona como um "companheiro pessoal de aprendizagem". A ideia é afastar-se do modelo de pergunta-resposta típico dos chatbots. A ferramenta, que funciona em português de Portugal, está desenhada para analisar problemas passo a passo, fazer ela própria perguntas abertas, para estimular a discussão, e adaptar as explicações às necessidades de cada utilizador. "O objetivo é ajudá-lo a construir uma compreensão profunda, em vez de apenas obter respostas", segundo Maureen Heymans. A experiência é interativa e multimodal, recorrendo a imagens, diagramas, vídeos e até questionários para testar o conhecimento.Para tornar o processo mais rico e envolvente, o Gemini passa também a integrar automaticamente o que a empresa chama de Aprendizagem Visual. Jennifer Shen, diretora de Gestão de Produto da App Gemini, detalha que a plataforma vai "integrar automaticamente imagens, diagramas e vídeos do YouTube de alta qualidade diretamente nas respostas" quando os utilizadores perguntam sobre tópicos complexos, como o processo de fotossíntese ou a constituição de uma célula.A pensar na preparação para os testes, foram ainda criadas Ferramentas de Estudo Instantâneas. Com esta função, os estudantes podem pedir ao Gemini para criar cartões de estudo (flashcards) e guias de estudo personalizados a partir das suas próprias anotações ou de outros materiais das aulas.A aposta da Google surge numa altura em que a utilização de IA na educação é já uma realidade. Um Jennifer Shen refere um "inquérito recente a 7.000 adolescentes europeus" que revelou que mais de dois terços já utilizam ferramentas de IA para aprender todas as semanas. Para a Google, isto torna "mais importante do que nunca que as ferramentas de IA sejam desenvolvidas especificamente para a aprendizagem".A empresa procurou também responder a uma necessidade identificada junto dos mais novos. "Os alunos disseram-nos que desejam passar de respostas rápidas para uma compreensão profunda, mas nem sempre sabem como. Também valorizam ter um lugar seguro para fazer qualquer pergunta que possam ter", afirma Maureen Heymans. A Aprendizagem Orientada foi concebida para criar esse espaço de conversação "livre de julgamentos", onde cada um pode aprender ao seu ritmo. A pensar nos professores, foi ainda criado um link dedicado que pode ser partilhado diretamente no Google Classroom.Para Jennifer Shen, este é um marco na missão da empresa. "Estas ferramentas Gemini são um passo importante no nosso caminho para ajudar todos no mundo a aprender qualquer coisa. Reconhecemos também que o caminho a seguir está repleto de imensas possibilidades e de responsabilidade partilhada para garantir que a IA beneficia realmente todos os alunos", afirma.