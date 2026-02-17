RTP pede 20 milhões de euros ao Governo para a saída de mais 165 trabalhadores

Após 15 anos consecutivos de resultados positivos, a RTP vai reportar, pela primeira vez, prejuízos de 3,9 milhões de euros relativos ao exercício de 2025, conforme anunciou no início do ano a administradora financeira, Sónia Alegre, no Parlamento. As contas da operadora pública de rádio e televisão estão sob pressão e deverão manter-se no vermelho este ano. As perspetivas, segundo apurou o DN, apontam para que 2026 encerre com resultados negativos na ordem dos três milhões de euros.

A asfixia na tesouraria foi o principal argumento apresentado a Leitão Amaro para a viabilização de mais um corte de pessoal nos quadros da RTP, constituído atualmente por cerca de 1700 trabalhadores. A empresa tem vindo a debater-se pelo aumento do valor da contribuição audiovisual (CAV) - fixado desde 2016 em 2,85 euros, montante ao qual acresce uma taxa de IVA de 6%-, mas o Governo mantém essa porta fechada.

“Somos mesmo contra o aumento da CAV e da contribuição dos portugueses para o grupo RTP”, reiterou, no final de janeiro, o ministro que tutela a Comunicação Social. António Leitão Amaro justificou no Parlamento que “os portugueses pagam impostos a mais”.

A CAV, cobrada através da fatura da eletricidade, constitui a principal fonte de financiamento da rádio e da televisão públicas, representando um peso de 80% nas receitas totais, sendo os restantes 20% provenientes das receitas comerciais.

Apesar de a lei prever atualizações indexadas à inflação, o valor da contribuição mantém-se inalterado há uma década. Caso essas revisões tivessem sido aplicadas, a RTP teria arrecadado mais 97 milhões de euros neste período. Para 2026, a empresa deverá receber 211,1 milhões de euros através desta via, conforme previsto no Orçamento do Estado.

Com os encargos a subir anualmente, e com a receita “trancada”, como descreveu Sónia Alegre, a RTP tem vindo a implementar um plano de reestruturação com vista à redução de custos que incluiu cortes na grelha e na programação, além da redução do número de diretores de 30 para 23. Ainda assim, as medidas não parecem ser suficientes e a empresa quer ir mais longe ao abrir a porta à saída de mais trabalhadores.

O plano de rescisões por mútuo acordo da RTP remonta a 2024 e foi apresentado, no âmbito do Plano de Ação para a Comunicação Social (PACS), pelo então ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que tutelava o setor à data.

Na versão inicial, previa a saída de até 250 trabalhadores. As 135 rescisões concretizadas em 2025 - que representam uma poupança anual de 7,9 milhões de euros em massa salarial - implicaram um custo total de 7,8 milhões de euros: a primeira fase contou com uma dotação de 5,5 milhões de euros aprovada no plano de atividades e orçamento (PAO) da empresa pública, enquanto a segunda foi financiada através de um apoio extraordinário do Governo, no valor de 2,3 milhões de euros.

O PACS previa ainda a atualização das competências dos quadros por via do recrutamento de talentos com valências multimédia. Um dos acordos estabelecidos com a anterior tutela definia a contratação de um novo trabalhador com perfil digital por cada duas saídas. Contudo, Leitão Amaro pediu à administração da RTP para apertar o cinto e propôs que apenas fosse realizada uma nova contratação por cada quatro saídas. Com o novo rácio, a empresa pode admitir até 33 profissionais, mas ainda não teve o aval do Governo para avançar com este passo, cenário que está a causar preocupação interna face à atual pressão nos recursos humanos.