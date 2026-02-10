Taxa de desemprego em França sobe para 7,9% em dezembro 2025

A taxa de desemprego em França atingiu 7,9% em dezembro de 2025, mais 0,6 pontos do que no ano anterior e mais 0,2 pontos que no final do terceiro trimestre, foi anunciado esta terça-feira, 10.

O Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos francês (INSEE) anunciou esta terça-feira, 10, que o número de desempregados (pessoas que estão à procura de emprego e estão disponíveis para se incorporar imediatamente num posto de trabalho) alcançou o nível mais alto desde o terceiro trimestre de 2021.

No quarto trimestre de 2025, o aumento do desemprego foi de 0,2 pontos (para 7,9%) em relação aos três meses anteriores, o que resultou num total de 2,5 milhões de pessoas desempregadas.

O aumento do desemprego foi especialmente significativo entre os jovens de 15 a 24 anos, com um incremento de 2,4 pontos no quarto trimestre.

É um avanço de 2,8 pontos no conjunto do ano para uma taxa de desemprego de 21,5% entre os jovens.

Por outro lado, a taxa de desemprego feminino manteve-se praticamente estável durante o trimestre (-0,1 pontos), ao cifrar-se em 7,6%, enquanto a masculina aumentou 0,4 pontos, para 8,1%.