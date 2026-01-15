Taxa de emprego na OCDE mantém‑se elevada e Portugal regista o seu melhor valor desde 2005

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) informou hoje que os mercados de trabalho permaneceram estáveis no terceiro trimestre de 2025, com a taxa de emprego a atingir níveis máximos.Entre os 38 países analisados, a taxa de emprego manteve‑se inalterada em 16, diminuiu em 12 e aumentou em nove. Portugal registou uma taxa de emprego de 74,1% — o valor mais elevado desde 2005 — situando‑se no 18.º lugar do conjunto e acima da média da OCDE, que é de 70,3%.A OCDE salientou Portugal entre quatro países (juntamente com Colômbia, Letónia e Grécia) por terem apresentado um crescimento homólogo superior a 1,0 pontos percentuais. A taxa de participação portuguesa alcançou 75,5% no terceiro trimestre, contra 74,1% na média da organização, traduzindo um aumento anual de 1,1 pontos percentuais.No plano do desemprego, a taxa agregada da OCDE foi de 5% em novembro de 2025, inferior à registada em Portugal no mesmo mês (5,7%). Em novembro havia cerca de 35,5 milhões de desempregados na área da OCDE.No final do terceiro trimestre, a força de trabalho nos países da OCDE totalizava 659,8 milhões de pessoas, das quais 625,8 milhões estavam empregadas; 230,4 milhões encontravam‑se inativas em relação ao mercado de trabalho..Desemprego recua para 5,7% e taxa de emprego repete máximos