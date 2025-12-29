Vendas de carros 100% elétricos atingem novo recorde na UE

Em novembro de 2025 foram matriculados 188.730 veículos eléctricos de bateria (BEV) na União Europeia, um aumento de 44,1% face ao mesmo mês do ano anterior, segundo a ACEA. Os BEV representaram 21,3% das vendas mensais, novo máximo, num total de 887.491 automóveis matriculados no mês.No acumulado de janeiro a novembro registaram‑se 1.662.399 carros 1000% elétricos, correspondendo a 16,9% do mercado, contra 13,4% em 2024. Os híbridos plug‑in (PHEV) também tiveram forte expansão ao registarem 91.699 unidades em novembro (+38,4% ano a ano) e mais de 912.000 unidades no ano, com uma quota de 9,3%. Espanha destacou‑se com um crescimento de 113% em PHEV, seguida de Itália (+80,6%) e Alemanha (+62,7%). Já os híbridos convencionais (full e mild hybrid) continuam a ser a categoria mais vendida, com quase 302.000 matrículas em novembro (+4,2%).Por sua vez, os veículos movidos a gasolina e gasóleo registaram quedas pronunciadas, uma vez que foram apenas matriculadas 206.448 unidades a gasolina (-21,9%) e 70.120 a gasóleo (-23,2%) em novembro. Nos primeiros onze meses, a quota conjunta destes combustíveis caiu para 36%, menos 12 pontos face a 2024. França liderou a descida na gasolina (-32,1%), seguida por Alemanha (-22,4%), Itália (-17,4%) e Espanha (-14,6%).No espaço alargado, UE, Reino Unido e EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre), cujos membros são Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, os registos de matrícula subiram 2,4% em novembro para 1,07 milhões de veículos, com os elétricos a representar 23,5% do total. No plano dos fabricantes, a Volkswagen manteve a liderança com 28,4% de quota mensal, seguido da Stellantis (14,1%) e da Renault (11,7%). A Tesla vendeu 12.130 unidades na UE em novembro, uma queda de 34% que levou o total anual a 129.024 veículos. O crescimento mais assinalável veio da BYD, com um aumento de 235% nas matrículas europeias face a 2024.A ACEA alerta que, apesar do ritmo acelerado, serão necessárias mais políticas públicas e incentivos para cumprir metas de mobilidade zero emissões. Se a tendência de novembro se mantiver, os elétricos poderão fechar 2025 com uma quota perto dos 17% e, nas projeções mais otimistas, ultrapassar os veículos a gasolina antes de 2027..Carregamentos de automóveis elétricos sobem 48% até agosto