Voos comerciais na UE crescem 2,3% em agosto, mas Portugal fica abaixo da média

O número de voos comerciais na União Europeia (UE) registou um aumento de 2,3% em agosto de 2026 em comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat. Contudo, Portugal apresentou uma subida abaixo da média, com um crescimento de apenas 1,7%.

O relatório estatístico revela que, em agosto, 19 países da UE assistiram a um aumento no número de voos comerciais, enquanto oito países registaram uma diminuição. No total dos 27 Estados-membros, o número de voos cresceu 5,7% em relação a 2024, evidenciando uma recuperação contínua no setor.

Os países que se destacaram com os maiores aumentos anuais foram a Eslováquia, com um crescimento considerável de 37%, seguida por Malta (12,4%) e a Estónia (8,3%). Em contrapartida, as quedas mais significativas foram observadas na Áustria (-4,7%), Chipre (-3%) e Alemanha (-2,4%).

O boletim do Eurostat também indica que o mês de julho foi o mais movimentado durante o pico do verão, contabilizando 709.931 voos, o que representa um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior e de 5,7% em comparação com 2024. Em junho, foram registados 662.480 voos, com um crescimento de 2,1% face a 2025 e de 4,9% em relação a 2024.

No total, entre junho e agosto de 2026, a UE contabilizou mais de dois milhões de voos comerciais, sinalizando uma recuperação robusta e um retorno gradual à normalidade após os desafios impostos pela pandemia.