António Mota: Angola destaca contributo da Mota-Engil na construção de infraestruturas

O ministro dos Transportes de Angola manifestou esta segunda-feira, 1, pesar pelo falecimento de António Mota, empresário português e antigo líder da Mota-Engil, pelo contributo desta empresa no desenvolvimento de infraestruturas angolanas.O antigo presidente da Mota-Engil, António Mota, morreu no domingo, no Porto, aos 71 anos.A nota refere que a Mota-Engil mantém uma relação estreita com Angola desde o ano da sua fundação, marcada pela abertura de uma sucursal em Cabinda, em 1946, e pela operacionalização de uma vasta lista de projetos no território angolano, que perdura até aos dias de hoje.“A história de vida de António Mota reflete visão, tenacidade e uma capacidade singular de transformar uma empresa familiar numa referência internacional, pautando-se sempre pelo respeito pelos mercados onde operava e pelos parceiros com quem colaborava”, refere a nota.De acordo com a mensagem, o contributo desta empresa para o desenvolvimento de infraestruturas em Angola “permanece visível, relevante e amplamente reconhecido, legando um exemplo que continuará a inspirar gerações futuras”.Atualmente presente em 21 países e três continentes (Europa, África e América), a Mota-Engil tem como principais acionistas a ‘holding’ da família Mota (MGP), com 40,19% do capital, e a Epoch Capital Investments B.V., com 32,41%, e está cotada no PSI, principal índice da Euronext Lisboa..Morreu António Mota, líder histórico da Mota-Engil que "marcou o mundo empresarial e a sociedade portuguesa"