Bankinter Investment e Sonae Sierra compram a "Torre Oriente" em Lisboa

O Bankinter Investment SGEIC e a Sonae Sierra avançaram para a compra da "Torre Oriente", juntamente com um grupo de investidores. A conclusão do negócio fica sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência (AdC).Num comunicado enviado às redações, as duas entidades esclarecem que o edifício de escritórios dispõe de 14 pisos e uma área bruta de 27.600 metros quadrados. Está localizado junto ao Centro Comercial Colombo, em Lisboa, já que faz parte das "Torres Colombo". Adicionalmente, pode ler-se, conta com "taxa de ocupação próxima de 100%", assim como "elevada eficiência energética". Beneficia ainda de certificação LEED (sigla em inglês para Liderança em Energia e Design Ambiental).A Bankinter Investment SGEIC é uma gestora de investimentos do Bankinter Investment e filial da Banca de Investimento do Bankinter. Com este negócio, vai atingir um total de 30 veículos de investimento alternativo, com mais de 5,2 mil milhões de euros de capital comprometido por investidores. A Sonae Sierra opera no setor imobiliário e gere 7 mil milhões de euros em ativos, associados a 20 veículos de investimento.A operação envolve a constituição de uma Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI), denominada Oriente Business Tower, que deterá a Torre Oriente. Terá como acionistas o Bankinter Investment Inversión Alternativa I, FCR (um dos Fundos de Capital de Risco de gestão delegada da Bankinter Investment SGEIC), a Sonae Sierra e um grupo de investidores, clientes de Private Banking e institucionais de Portugal e Espanha, respetivamente..Mais lojas e mais perto: Sonae Sierra ganhou quase 200 novos espaços num ano