Bolt lança funcionalidade para reportar condução perigosa em viagens TVDE
A Bolt lançou uma nova funcionalidade na aplicação que permite aos utilizadores reportar motoristas que estejam a conduzir de forma perigosa durante a viagem de TVDE, seja por excesso de velocidade ou condução arriscada, anunciou hoje a plataforma.

Em comunicado, a empresa europeia adianta que a ferramenta disponibilizada aos utilizadores faz parte de um investimento global em segurança no valor de 100 milhões de euros.

Com a nova funcionalidade a Bolt pretende “desincentivar e assinalar condução inadequada” no serviço de transporte rodoviário individual de passageiros em veículos descaracterizados e a partir de uma plataforma eletrónica (TVDE), permitindo que os clientes partilhem um ‘feedback’ sobre comportamentos perigosos que, após a viagem, será transmitido aos condutores.

De acordo com a nota, para reportar os clientes devem abrir a ferramenta de segurança na aplicação, selecionar “‘reportar condução perigosa’ no menu e escolher uma das três opções: excesso de velocidade; uso de dispositivo móvel ao volante; ou condução perigosa”.

"Sabemos que nem todos os passageiros se sentem à vontade para abordar um condutor relativamente à condução do mesmo e esta nova funcionalidade vai permitir que partilhem rapidamente, e de forma discreta, as suas preocupações durante a viagem. Desta forma podemos transmitir ‘feedback’ aos condutores e melhorar ainda mais a experiência dos utilizadores", afirmou o diretor geral da Bolt em Portugal, Mário de Morais, citado na nota.

Segundo a Bolt, esta nova opção de reportar condução perigosa junta-se a “um conjunto de robusto de medidas de segurança” já existentes na ‘app’, como o “Ride Check”, que “deteta paragens prolongadas ou desvios inesperados no trajeto e permite contactar rapidamente os serviços de emergência ou a equipa de segurança da Bolt”.

A Bolt tem ainda à disposição o “‘Unmatching’, que impede que os utilizadores voltem a ser emparelhados com motoristas mal avaliados, e os “Contactos de Confiança”, que permitem “alertar automaticamente familiares ou amigos em caso de emergência”.

A estas juntam-se ainda um botão de emergência, a partilha de localização em tempo real e os códigos de recolha de quatro dígitos, que ajudam a garantir que cada viagem começa com o par certo de passageiro e condutor.

A Bolt opera em mais de 50 países e 600 cidades, sendo uma das duas operadoras TVDE a operar em Portugal, juntamente com a Uber.

