Capgemini planeia eliminar até 2.400 postos de trabalho em França

A empresa de serviços digitais Capgemini apresentou esta terça-feira, 20, aos representantes dos funcionários em França um plano de adaptação que pode significar a eliminação de até 2.400 empregos, 7% da sua força de trabalho no país.Num comunicado à imprensa, a empresa insistiu que este "projeto de adaptação de competências e empregos baseia-se exclusivamente" em propostas voluntárias.As alternativas propostas aos trabalhadores afetados passam por uma reconversão interna em cargos "de futuro" em áreas "estratégicas" ou a saída da empresa "com acompanhamento para um novo projeto profissional".A Capgemini justifica o plano para a redução de postos de trabalho como "resposta aos desafios e às oportunidades criadas pela aceleração das mutações tecnológicas, em particular a Inteligência Artificial (IA), e pela evolução da procura dos clientes num ambiente económico marcado por um crescimento moderado e grandes desafios para certas indústrias".Para a decisão da empresa contribuiu também o baixo crescimento da economia francesa e as dificuldades que atravessam setores como o automóvel, bem como a substituição de algumas tarefas por desenvolvimentos tecnológicos como a IA.O plano será agora objeto de um processo de negociação com as organizações sindicais e, segundo a Capgemini, "poderá implicar até 2.400 supressões de postos de trabalho em atividades fortemente afetadas pela evolução da procura dos clientes e pelas mutações tecnológicas".O grupo francês está presente em cerca de 50 países em todo o mundo, como Portugal, e conta com 420.000 funcionários.