Casa da Paladin compra Dona Sarah e tem na mesa fábrica em Marrocos

A Casa Mendes Gonçalves, dona da Paladin, Moreno e Sacana, fez no ano passado um ‘assalto’ ao mercado e comprou a marca portuguesa de alimentação saudável Diese e a empresa Alimentos Guadiana, proprietária da Dona Sarah. Foi mais um passo na estratégia de crescimento via aquisição, iniciada há 26 anos com a tomada da Paladin, e que tem sido acompanhada por investimentos na área de produção. O plano de negócios da fabricante de molhos da Golegã, que emprega 420 trabalhadores e tem em Portugal o seu principal mercado, prevê também um crescimento orgânico. Na mira, está o reforço das exportações para o mundo árabe e a abertura de uma fábrica em Marrocos.

A compra da Dona Sarah teve como objetivo diversificar a produção. Como adianta Carlos Mendes Gonçalves, CEO e proprietário da empresa homónima, esta aquisição “não é o típico investimento de uma empresa maior que adquire outra para incorporar, mas que adquire, neste caso, na totalidade, para manter e para desenvolver, e passar a ter outra unidade fabril [em Moura, Alentejo], que permite chegar ao mercado com mais consistência e com mais produtos”. Escusando-se a revelar o valor da operação, o gestor realça que foi uma aquisição “para acrescentar”. Foram assegurados todos os postos de trabalho, inclusive o da anterior proprietária, que se mantém como gerente, e a Casa Mendes Gonçalves está já “a investir na infraestrutura”. A Dona Sarah tem no seu portfólio molhos como ketchup, mostarda e maionese, e também shoarma e kebab.

Já a aquisição da Diese - um investimento de 300 mil euros -, visou a entrada no segmento da alimentação saudável. Como explica Carlos Mendes Gonçalves, o projeto “é fazer o mesmo que já fizemos com a Paladin no passado. Recuperar uma marca portuguesa antiga, pioneira na alimentação saudável, e relançá-la. Transformá-la numa marca moderna, alimentada pela nossa inovação e pela nossa capacidade de perceber as novas tendências do mercado”. Em poucos meses, a Casa Mendes Gonçalves deu-lhe uma nova imagem e apresentou nos pontos de venda novos produtos: três referências de vinagre, quatro de cremes de frutos secos em formato top down e prevê lançar oito referências de chás e infusões no próximo trimestre. É - sublinha -, uma abordagem semelhante à realizada com a Paladin, que era uma marca com apenas uma referência de mostrada quando foi adquirida e hoje tem cerca de 50 produtos, desde os clássicos ketchup, maionese e mostarda, aos molhos para saladas, do “mundo” e “sabores” e, mais recentes, “super molhos”.

Na Mendes Gonçalves Ventures, participada da casa-mãe para negócios com potencial na área alimentar, a estratégia aquisitiva é também forte. “Semelhante ao que fazemos com as marcas - relançá-las, fazê-las crescer -, fazemos com as empresas. A lógica não é de aquisição total, mas de parceria”, explica o administrador. A última aposta foi na Semente Irreverente, uma empresa de refeições prontas a comer, 100% vegan e ultracongeladas, que trabalha sob a marca Plantz. O portfólio da MG Ventures integra ainda a Territórios Criativos, especializada em empreendedorismo, estratégia e formação, e a STI, com foco em serviços na área das tecnologias da informação. Tem em curso processos de incubação e aceleração nas participadas Roots and Meats (cortes especiais de carne, proveniente de raças autóctones em sistemas de agricultura regenerativa), Kim Ferments (condimentos desenvolvidos a partir de fermentações naturais, com base em frutas e legumes excedentes e imperfeitos, evitando o desperdício), ROCkin foods (produtos transformados, provenientes de agricultura regenerativa) e na já referida Plantz.

“O que queremos, e é a condição principal, é que os empreendedores que lançaram a empresa se mantenham e, por isso, temos por norma uma posição minoritária. Queremos dar o que fazemos bem ou temos a obrigação de fazer: industrializar, chegar ao mercado, criar uma marca”, frisa Carlos Mendes Gonçalves. “Nós não estamos numa perspetiva de compradores, não compramos ideias, juntamo-nos, fazendo parte do capital, e damos acompanhamento a empresários com ideias interessantes e que têm, muitas vezes, nestas três componentes, o motivo do falhanço”, faz questão de realçar.