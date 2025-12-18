Dois em cada cinco portugueses usa Inteligência Artificial, acima da média europeia

Dois em cada cinco portugueses recorrem à Inteligência Artificial para tarefas pessoais, profissionais ou de estudo. Portugal está acima da média europeia e na 14ª posição entre os 27 Estados-membros da UE.Nas gerações dos 16 aos 74 anos, 38,7% dos portugueses usaram ferramentas ligadas à Inteligência Artificial pelo menos uma vez nos últimos três meses. De acordo com os dados, divulgados pelo Eurostat, há um clara preferência pelo uso para fins pessoais.Os números indicam que um terço (33,18%) reconhecem ter usado estas tecnologias na vida pessoal, em algum momento no período mencionado. Por razões profissionais, os dados apontam para um em cada cinco (19,93%), ao passo que a educação levou um em cada sete (14,4%) a fazer uso das mesmas, nos últimos três meses.Média europeia fica aquém de um terçoOs números indicam que quase um em cada três (32,66%) dos cidadãos de Estados-membros da União Europeia (UE) recorreram àquelas tecnologias para fins pessoais, profissionais ou educativos. No caso da zona euro, os números vão ligeiramente mais além, até aos 34,2%.Por país, Dinamarca (48.4%), Estónia (46.6%) e Malta (46.5%) lideram, na UE. Ainda assim, o líder, de acordo com as contas do Eurostat, vem de fora. Trata-se da Noruega, onde mais de metade (56,32%) usaram IA nos últimos três meses.Em sentido oposto ficam Roménia (17.8%), Itália (19.9%) e Bulgária (22.5%), com os números mais baixos. Ainda mais abaixo fica a Turquia (17,19%), que se mantém como país candidato oficial a entrar na UE..“Não há nenhuma área imune àquilo que a Inteligência Artificial vai fazer com os dados”.Web Summit: Portugal leva 178 'startups' à Web Summit destacando a inteligência artificial