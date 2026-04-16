Empresas a inovar em 2024 baixam para 42,5%, mínimo desde 2018

O número de empresas a desenvolverem atividades de inovação tem vindo a baixar desde 2018, tendo apenas 42,5% das empresas apresentado atividades inovação no período entre 2022 e 2024, segundo o Instituto Nacional de estatística (INE).

No período compreendido entre 2018 e 2020, cerca de 48% das empresas desenvolveram atividades de inovação, tendo o número baixado para 44,7% no período entre 2020 e 2022 e depois para 42,5% de 2022 a 2024.

Estas atividades incluem a inovação de produto ou processo completas, atividades em curso até ao final de 2024, atividades de inovação abandonadas ou suspensas, atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) desenvolvidas internamente ou contratação de I&D a outras empresas (incluindo do seu grupo) ou a organizações de investigação públicas ou privadas.

No mesmo período (2022-2024), 24,3% das empresas introduziram inovação de produto (bens e ou serviços) e 37,6% inovação de processo.

Em comparação com o período 2020-2022, observa-se um aumento de 1,7 pontos percentuais (p.p.) na inovação de produto e uma diminuição de 2,8 p.p. na inovação de processo.

Segundo o INE, a redução global da proporção de empresas com atividades de inovação face a 2018-2020 (-5,5 p.p.) “pode estar associada, entre outros fatores, ao contexto excecional da pandemia de covid-19”.

“Nos períodos 2018-2020 e 2020-2022, muitas empresas ajustaram os seus processos internos para responder às exigências impostas pela pandemia, o que terá contribuído para um aumento significativo da inovação de processo”, lê-se no documento do instituto.

Por número de trabalhadores, verificou-se que 78,7% das empresas com 250 ou mais pessoas e 41,7% das empresas no escalão de 10 a 249 pessoas ao serviço eram empresas inovadoras no período entre 2022 e 2024.

No período anterior os valores eram 79,1% e 43,9%, respetivamente.

Por atividade económica, o setor da informação e comunicação continuou a apresentar, proporcionalmente, mais empresas inovadoras (68,9%), seguindo-se os serviços financeiros (59,7%), o comércio (45,4%) e a indústria e energia (45,1%).

Em sentido inverso, a agricultura e pescas (31,7%), a construção e atividades imobiliárias (33,4%) e os transportes e armazenagem (33,6%) foram os setores que registaram as percentagens mais baixas.

Em 2024, 14,9% do volume de negócios das empresas resultou da introdução de produtos novos ou melhorados (-0,3 p.p. face a 2022), totalizando 70,2 mil milhões de euros (mais 11,8 mil milhões de euros face a 2022).

Os resultados deste relatório resultam do Inquérito Comunitário à Inovação 2024 (CI 2024), feito pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) e pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).