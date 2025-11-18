Empresas têm 1.300 milhões de investimento bloqueado por "burocracia ambiental"

As empresas portuguesas têm cerca de 1,3 mil milhões de investimento bloqueado devido a dificuldades nos processos ambientais, de acordo com um inquérito da Associação Industrial Portuguesa (AIP) divulgado esta terça-feira, 18.O inquérito da AIP sobre Problemas de Licenciamento em Portugal concluiu que há mais de 1,3 mil milhões de investimento bloqueado, a aguardar pareceres ou que não puderam ser concretizados devido a bloqueios nos processos ambientais."Deste montante, 730 milhões de euros ainda aguardam pareceres, enquanto 490 milhões de euros acabaram por não se concretizar devido aos bloqueios de burocracia ambiental", indica a associação, em comunicado.Quase metade (44%) dos projetos de investimento estão a aguardar decisão das entidades intervenientes nos processos há mais de dois anos e 14% há mais de cinco.Segundo o inquérito, que foi realizado entre os dias 19 e 30 de setembro, a principal causa para esta situação são "complexos e morosos planos de tramitação das alterações de Planos Diretores Municipais (PDM), os prazos de aprovação de PP (Plano de Pormenor) e PU (Plano de Urbanização) e dos processos de desafetação de Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN)"."Entre o tipo de projetos de investimento condicionados, 43% dizem respeito a construção de novas instalações, 33 a expansão das existentes e 21% relacionam-se com a instalação de novos equipamentos", detalha a AIP.Quanto a sugestões para ultrapassar estes bloqueios, as empresas inquiridas defendem a limitação de prazos máximos na tramitação das diversas fases do processo, bem como a "necessidade de reverter as alterações legislativas que se efetuaram ao DL [decreto-lei] 46/2001 que atribuía competências de licenciamento às sociedades gestoras das áreas de localização empresarial".Além disso, 76% das empresas que responderam ao inquérito defendem que o Ministério da Economia deveria ter o exclusivo do licenciamento ambiental.O Inquérito aos Problemas de Licenciamento em Portugal, de base ambiental, auscultou sociedades comerciais, com 238 respostas validadas. .AIP reforça atividade abrangendo quase 7500 PME