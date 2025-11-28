Falha no software em seis mil Airbus A320 pode ter impacto na TAP com 29 aviões a terem de parar

A TAP poderá ser forçada a imobilizar 29 aviões da sua frota de médio curso já a partir da meia-noite deste sábado, 29 de novembro, depois de a Airbus ter determinado a atualização urgente de software em seis mil aeronaves da família A320, o modelo mais utilizado pela transportadora aérea portuguesa."A Airbus reconhece que estas recomendações causarão perturbações operacionais aos passageiros e clientes", explicou a empresa, em comunicado.A TAP tem 29 aeronaves A320, num universo de 99 aparelhos que asseguraram a maioria das ligações de médio curso.Em causa está um incidente relacionado com radiação solar intensa, que pode corromper dados críticos para o funcionamento dos sistemas de controlo de voo. A Airbus, que constrói e fornece esses aparelhos, alertou para a necessidade urgente de atualizar o software, admitindo que a operação, embora relativamente rápida, terá um impacto significativo na atividade de inúmeras companhias aéreas.A empresa francesa reconheceu que a escala da intervenção deverá provocar perturbações tanto para os operadores como para os passageiros.Esta decisão foi tomada tendo em conta um episódio ocorrido a 30 de outubro, durante um voo da JetBlue, no México, que levou os engenheiros da Airbus a identificar o risco e a recomendar a intervenção.