Faturação da Plenergy sobe 20% para recorde de 1,8 mil milhões em 2025

A Plenergy anunciou esta segunda-feira, 16, ter alcançado um volume de negócios superior a 1,8 mil milhões de em 2025, um crescimento de 20% face a 2024 e o valor mais elevado da sua história, segundo a nota divulgada pela empresa.

Nos últimos cinco anos, as vendas multiplicaram‑se por doze, sublinha a operadora espanhola de combustíveis de baixo custo em comunicado.

O grupo abasteceu mais de 1,7 mil milhões de litros nas suas estações no ano passado, um aumento homólogo de 15%, com uma média diária de cerca de 200 mil clientes e mais de 66 milhões de abastecimentos ao longo do exercício.

A rede encerrou 2025 com 365 postos em funcionamento, crescendo 24% face a 2024 após a abertura de 72 novos pontos. A Plenergy confirmou a ambição de superar os 500 postos até ao final de 2026, prevendo a abertura de mais de 80 locais adicionais.

O grupo espanhol destinou entre 15 milhões e 17 milhões de investimento a Portugal continental em 2025.