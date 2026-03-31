Grupo europeu Unilever confirma conversações para fusão com norte-americano McCormick

O grupo europeu de alimentação e higiene Unilever, que detém marcas como Knorr, Hellmann’s, Skip ou Dove, confirmou esta terça-feira, 31, estar em conversações avançadas com o congénere norte-americano de molhos e especiarias McCormick & Company para possível fusão.

“Estamos a trabalhar para chegar a acordo, possivelmente hoje mesmo, embora ainda sem certeza”, lê-se em comunicado da empresa multinacional, presente em Portugal.

Em caso de transação bem sucedida, a Unilever prevê investir 13,67 mil milhões de euros em ações da contraparte norte-americana, mas sem que a fusão inclua o portfólio de alimentação na Índia.

A intenção dos responsáveis do gigante europeu é ficar com 65% da empresa que resultar da junção dos negócios.