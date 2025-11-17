Grupo MDS espera crescimento das receitas para 260 milhões este ano

O grupo MDS espera fechar este ano com mais de 3.000 milhões de euros em prémios geridos a nível mundial e as receitas totais a subirem para 260 milhões de euros, foi divulgado."A nossa receita em 2022 era de 70 milhões de euros e este ano será 260 milhões de euros", estimou o presidente executivo, José Manuel Fonseca, numa apresentação a jornalistas, na sexta-feira, em Lisboa.Em 2024, o grupo MDS teve receitas de 206 milhões de euros, segundo informação enviada esta segunda-feira, 17, à Lusa.Quanto aos prémios geridos, eram cerca de 1.000 milhões de euros em 2022 e este ano deverão superar os 3.000 milhões de euros, acrescentou.Para o gestor, estes dados demonstram a evolução que tem feito nos últimos anos o grupo que atua em corretagem de seguros, o principal negócio, mas também em consultoria de risco e resseguro.O grupo MDS, criado pela Sonae em 1984, foi adquirido em 2022 pelo grupo internacional Ardonagh. Então, era detido pela Sonae e pela IPLF Holding.Das receitas de 260 milhões de euros previstas para este ano, 30% vêm da operação em Portugal (onde a MDS é líder em corretagem de seguros) e 70% do resto do mundo (com destaque para a América Latina, sobretudo Brasil).Atualmente, o grupo tem presença direta em 12 países, sendo esses Portugal, Espanha, Suíça, Chipre, Angola, Moçambique, Brasil, Chile, México, Malta, Estados Unidos e China.Desde 2022, a MDS fez 41 aquisições num investimento superior a 400 milhões de euros, o que segundo o grupo "marcou o início de um ciclo rápido de crescimento" no seu negócio.O grupo MDS tem atualmente 2.500 trabalhadores em todas as geografias onde opera. .MDS lança em Portugal solução de gestão de risco e seguros para canábis medicinal