Grupo Visabeira vai propor em assembleia-geral saída da Vista Alegre de bolsa

O Grupo Visabeira vai propor, na assembleia-geral de acionistas, a saída da Vista Alegre Atlantis da bolsa de Lisboa, segundo um comunicado ao mercado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo refere que na reunião de 29 de maio será levada à votação a "exclusão voluntária de negociação do mercado regulamentado [Euronext Lisboa] das ações representativas do capital da sociedade".

O grupo Visabeira tem mais de 80% do capital da Vista Alegre Atlantis.

Segundo o grupo, não se prevê para médio prazo mais dispersão de ações em bolsa e o atual capital disperso em bolsa é residual (na ordem dos 5%). Além disso, refere, a empresa tem vindo a financiar-se através de fontes alternativas, caso da emissão de obrigações.

"Neste contexto e numa ponderação custo-benefício, as acionistas signatárias não consideram existir particular benefício para a sociedade, os seus acionistas e demais 'stakeholders' na manutenção da negociação das ações da Vista Alegre Atlantis em mercado regulamentado, afigurando-se no seu melhor interesse uma redução dos custos inerentes a essa negociação", lê-se no comunicado.

Assim, propõe o grupo excluir as ações da bolsa e adquirir as ações ao preço de 1,07 euros cada uma aos acionistas que não votarem favoravelmente a saída da Vista Alegre Atlantis de bolsa.

O lucro da Vista Alegre (empresa de porcelana, grés e faiança) aumentou 4% em 2025, face a 2024, para 4,7 milhões de euros.

As ações da Vista Alegre seguem hoje a perder 0,91% para 1,09 euros.