Habitação: Sonae Sierra e Grupo Casais lançam BTR com 200 fogos no Porto

A Sonae Sierra e o Grupo Casais anunciaram, esta terça-feira, 24, uma parceria para desenvolver projetos build‑to‑rent (BTR) em Portugal, com recurso a modelos de construção industrializada e foco na profissionalização do arrendamento residencial.

A Sonae Sierra, subsidiária do grupo Sonae focada na promoção e gestão de centros comerciais e outros ativos imobiliários, ficará responsável pela promoção, gestão de ativos e relação com investidores, enquanto o Grupo Casais atuará como parceiro tecnológico e industrial, assegurando o desenho e a construção com métodos modularizados.

As duas empresas justificam a aliança pela complementaridade de competências ao longo da cadeia de valor imobiliária, com objetivos económicos centrados em previsibilidade de custos, eficiência e durabilidade dos ativos.

“O segmento Build‑to‑Rent exige escala, eficiência e, sobretudo, uma gestão profissional e consistente ao longo do tempo. É precisamente essa combinação de competências que esta parceria vem trazer ao mercado português”, afirma Alexandre Fernandes, administrador da área de Developments da Sonae Sierra.

António Carlos Rodrigues, CEO do Grupo Casais, acrescenta que “a industrialização permite‑nos desenhar e construir verdadeiras infraestruturas residenciais de longo prazo, com maior previsibilidade, menor risco de obsolescência e excelente desempenho energético”.

O primeiro projeto conjunto, designado Carvalhido e localizado no Porto, prevê cerca de 200 fogos — com tipologias entre T0 e T2 — concebidos para arrendamento de longa duração e com padrão elevado de eficiência energética.

Os trabalhos de preparação em fábrica já arrancaram, sendo que a construção no local inicia‑se em abril, com conclusão estimada para o final de 2027.

A parceria antecipa ainda o desenvolvimento de vários projetos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, apontando para um portefólio de longo prazo que privilegia sustentabilidade, eficiência construtiva e gestão profissional dos ativos.