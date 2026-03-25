Hyperion inicia construção de parque eólico híbrido no Alentejo com produção prevista para 2027

A Hyperion Renewables, em parceria com a Vestas e a Windpark, anunciou o início da construção do parque eólico da Nortada, no Alentejo Central, com entrada em operação prevista para meados de 2027.

O projeto, primeiro parque eólico da Hyperion Renewables em Portugal, permitirá a integração de produção eólica com a Central Solar da Cavaleira, em Estremoz, e um sistema de armazenamento em baterias, reunindo três tecnologias numa única ligação à rede elétrica.

Após a conclusão, o parque eólico da Nortada será um dos primeiros projetos híbridos completos em Portugal, combinando energia solar, eólica e armazenamento, com o objetivo de reforçar a flexibilidade do sistema energético e otimizar a utilização da rede elétrica existente, segundo comunicado.

O projeto contará com sete turbinas Vestas, num total de 31,5 MW de potência instalada. A Vestas será responsável pelo fornecimento e instalação das turbinas, bem como por um contrato de operação e manutenção de longo-prazo, enquanto a Windpark assegurará a construção do parque.

A entrega das turbinas está prevista para o início de 2027, estando a entrada em operação programada para meados do mesmo ano.

“Este é um projeto pioneiro no Alentejo Central e um marco estratégico para a Hyperion: é o nosso primeiro parque eólico em Portugal e demonstra que é possível acelerar a transição energética com projetos inovadores”, afirma Aytea Amandi-Alvarez, presidente executivo da Hyperion Renewables, citado no mesmo comunicado.

“Ao combinar eólica, solar e armazenamento no mesmo ponto de ligação, reforçamos a flexibilidade e a robustez do sistema elétrico e avançamos com uma solução inovadora e sustentável”, acrescenta o responsável da empresa ibérica.

"Temos o enorme prazer de colaborar com a Hyperion neste projeto híbrido emblemático que estabelece um novo marco no panorama das energias renováveis em Portugal. Na Vestas, continuamos a demonstrar que, com a tecnologia certa, a energia eólica pode ser desenvolvida em qualquer lugar”, aponta Tiago Palma Veigas, responsável da Vestas para Portugal.

Por sua vez, o presidente executivo da Windpark, Mario de Gaviria, destaca o “prazer em colaborar com duas grandes empresas” e contribuir neste tipo de projetos híbridos. “Estamos totalmente comprometidos com iniciativas que integram múltiplos sistemas de geração de energia renovável, otimizando as ligações à rede e reduzindo o impacto ambiental", conclui.