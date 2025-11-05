Investimento direto estrangeiro cai na UE mas aumenta no exterior, em 2024

O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) de residentes na UE em países exteriores subiu 1,5% em 2024. Simultaneamente, o IDE na UE caiu 2,5%.Os dados do Eurostat indicam que o volume de IDE por parte de investidores residentes na UE aplicado em países exteriores atingiu 9,309 biliões de euros, em 2024. Em causa está um crescimento homólogo de 1,5% (após 9,168 biliões no ano anterior).Por outro lado, o dinheiro que entrou nos Estados-membros através de Investimento Direto Estrangeiro foi menos 2,5% em 2024, já que se ficou pelos 7,038 biliões de euros (compara com 7,219 biliões em 2024).Assim sendo, a posição de investimento líquida da UE face ao resto do mundo aumentou 16,5% no ano em análise.EUA e Reino Unido lideram rankingOs Estados Unidos absorveram a maior fatia de IDE espalhado pelo mundo e detido por pessoas ou empresas estabelecidas na UE. Um total de 2,673 biliões de euros seguiram naquela direção, o que corresponde a 28,7% do total. Segue-se o Reino Unido, com 1,813 biliões, ou seja, 19,5%.Mais atrás surgem Suíça (778 biliões de euros, 8,4%), do Brasil (276 biliões, 3,0%) e de Singapura (250 biliões, 2,7%).Entre o IDE que entra no bloco europeu, os EUA voltam a desempenhar o maior peso, a rondar os 2,18 triliões de euros investidos em 2024, o que equivale a 31,0% do total. O Reino Unido regista 1,228 triliões de euros, pelo que alcança 17,5%.Seguem-se Suíça (630 biliões de euros, 9,0%), das Ilhas Caimão (352 biliões, 5,0%), de Singapura (274 biliões, 3,9%) e das Bermudas (245 biliões, 3,5%).