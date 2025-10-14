DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Jerónimo Martins adquire Grupo Luís Vicente do setor hortofrutícola

A concretização da venda ainda depende de algumas condições, entre as quais a aprovação da Autoridade da Concorrência. Valor do negócio não foi revelado.
A Jerónimo Martins anunciou a assinatura de um acordo para a aquisição do Grupo Luís Vicente, especializado no setor hortofrutícola, operado pela Luís Vicente (LV) em Portugal.

O acordo foi alcançado com o NuviGroup, uma holding internacional com presença significativa em Angola e Portugal. A concretização da venda ainda depende de algumas condições, entre as quais a aprovação da Autoridade da Concorrência.

O Grupo Luís Vicente assegura que todos os postos de trabalho serão mantidos e que a continuidade das operações da LV está garantida sob a liderança da Jerónimo Martins Agro (JMA), uma empresa do Grupo Jerónimo Martins focada no setor agroalimentar.

Embora o valor da transação não tenha sido divulgado, o grupo Luís Vicente esclareceu que esta venda se insere na estratégia do NuviGroup de se concentrar em negócios onde possui maior vantagem competitiva e potencial de crescimento, como é o caso da indústria de bebidas com o Grupo Refriango e o retalho alimentar com os Supermercados Arreiou.

Diogo Caldas, administrador executivo do NuviGroup, afirmou, em comunicado, que este reposicionamento marca o início de um novo ciclo de crescimento, sustentado por investimentos em curso e planos de expansão internacional.

O grupo também pretende reforçar a sua presença industrial através da Refriango, que está a expandir-se para novos mercados e planeia duplicar a sua rede de retalho alimentar de 200 para 400 lojas.

Diogo Caldas mostrou optimismo de que, ao integrar-se na Jerónimo Martins Agro, a atividade da LV continuará a prosperar, criando novas oportunidades para todos os envolvidos.

