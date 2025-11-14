Licenças de handling da Menzies em Lisboa, Porto e Faro alargadas até maio de 2026

O Governo decidiu renovar por seis meses a autorização operacional da Menzies (ex-Groundforce), cuja validade terminava a 19 de novembro, para assegurar a continuidade do handling nos aeroportos enquanto decorre a transição para o novo operador, revela o jornal Expresso, esta sexta-feira, 14. O consórcio espanhol Clece‑South — ligado à companhia Iberia — foi o melhor classificado no concurso público, cuja decisão tem sido contestada por vários intervenientes.Apesar de a ANAC ter sugerido uma prorrogação de um ano, o Ministério liderado por Miguel Pinto Luz optou por um prazo mais curto, considerando a extensão anual desproporcionada, refere a mesma publicação. Persistem dúvidas sobre os motivos que levaram o vencedor a apresentar reclamação, e a medida pretende sobretudo evitar qualquer perturbação dos serviços aeroportuários durante o período de transição..A um passo de perder as licenças, Menzies abre guerra a novo operador