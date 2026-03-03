Lucro líquido da NOS cai 9,6% para 245,9 milhões mas EBITDA sobe 4,3% em 2025

O resultado líquido da NOS caiu 9,6% em 2025, até aos 245,9 milhões de euros. Excluindo efeitos não recorrentes, registou-se um disparo de 29,3%, para 241,5 milhões.

A operadora de telecomunicações divulgou os resultados financeiros do ano passado através de um comunicado à CMVM.

A receita consolidada atingiu 1,823 mil milhões de euros, mais 1,6% do que em 2024. No segmento empresarial, as receitas com telecomunicações ascenderam aos 1,593 milhões de euros, mais 5,8% do que no período homólogo.

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 4,3% em 2025, comparativamente com o ano precedente. A tendência positiva foi visível na mesma medida no âmbito das telecomunicações, em que atingiu 745,5 milhões de euros, ou seja, 4,3% acima do observado no período homólogo.

Somam-se acréscimos de 0,5% na área de Cinema e Audiovisuais, que atingiu 46,9 milhões de euros e em Tecnologias de Informação (TI), onde o EBITDA avançou 12,8% para 21,0 milhões.

A receita acumulada com Cinema e Audiovisuais caiu 2,6% face a 2024, até aos 99,6 milhões de euros. Em causa estão decréscimos acentuados no terceiro e quarto trimestre (20,9% e 8,3%, respetivamente).

Final de 2025 trouxe aumento na receita

No quarto trimestre do ano passado, a receita consolidada da NOS alcançou os 486,3 milhões de euros, mais 0,3% do que em igual período de 2024.

Em simultâneo, o EBITDA cresceu 4,4% nas telecomunicações, 10,2% em TI e 1,0% na categoria de Cinema e Audiovisuais.