Lucros da Mapfre crescem 12,7% no 1.º trimestre para 311 milhões

A seguradora espanhola Mapfre anunciou lucros de 311 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 12,7% em comparação com o mesmo período de 2025, informou a empresa à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Apesar de uma redução de 2,2% no valor das apólices — para 8.400 milhões de euros, afetado pela depreciação de divisas — as receitas totais do grupo situaram‑se em 9.697 milhões de euros, uma queda de 1,9% face aos primeiros três meses do ano passado.

A Mapfre refere que todas as regiões onde opera contribuíram positivamente para o resultado trimestral.

Na Península Ibérica, os lucros atingiram 137,8 milhões de euros, o que representa um aumento de 13,9%.

Em Portugal, o volume de apólices fixou‑se em 107 milhões de euros no primeiro trimestre.

O presidente Antonio Huertas descreveu o período como “um excelente primeiro trimestre”, sublinhando que, apesar do “complexo contexto geopolítico”, a rentabilidade do grupo continua a melhorar e reina “um otimismo prudente” para 2026.

Em 2025, o grupo registou um lucro líquido recorde de 1,1 mil milhões de euros, mais 19,6% do que no ano anterior.