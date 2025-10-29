Lucros do BCP sobem 8,7% para 775,9 milhões de euros até setembro

O BCP alcançou um lucro de 775,9 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025, o que retrata uma subida de 8,7% face ao mesmo período do ano passado. A tendência positiva foi notória no mercado nacional e lá fora.Em Portugal, o resultado líquido do banco atingiu os 654, milhões de euros no mesmo período, uma subida homóloga de 8,0%, no período em análise (606 milhões um ano antes). Ao mesmo tempo, o lucro que resulta das operações no estrangeiro subiu 19,8% e alcançou os 230,7 milhões de euros (192, milhões em igual período do ano passado).De acordo com os resultados, divulgados num comunicado à CMVM, o Bank Millenium registou lucros na ordem de 202,0 milhões de euros, apesar dos encargos de 380,2 milhões associados à carteira de créditos hipotecários CHF.Entre janeiro e setembro, o Millenium BCP registou ainda um aumento de 9% nos clientes mobile, que representavam 74% da base de clientes, em setembro de 2025. Ao todo, o banco conta agora com 7,2 milhões de clientes ativos..Lucros do banco polaco do BCP aceleram 56% para 202 milhões de euros.Lucro do BCP sobe 3,5% para 502,3 milhões de euros no primeiro semestre