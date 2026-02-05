Lucros líquidos da Sony sobem 12,4% para 5,1 mil milhões de euros entre abril e dezembro

A tecnológica japonesa Sony anunciou esta quinta-feira, 5, uma subida homóloga dos lucros líquidos de 12,4%, para 947,8 mil milhões de ienes (5,13 mil milhões de euros), entre abril e dezembro.

O lucro operacional da empresa subiu 21% em relação ao ano anterior, para 1,28 biliões de ienes (6,95 mil milhões de euros), nos primeiros nove meses do ano fiscal japonês de 2025, que termina a 31 de março de 2026.

De acordo com o relatório financeiro da Sony, publicado hoje, a faturação cresceu 3,5%, para 5,72 biliões de ienes (32,14 mil milhões de euros), principalmente devido ao forte desempenho das divisões de música e videojogos.

O negócio de videojogos da Sony, que representa a maior fatia das vendas totais do grupo, registou um aumento de 22,8% no lucro operacional, apesar de ter registado uma queda de 4% nas vendas.

A Sony atribuiu a discrepância à desvalorização da moeda japonesa, o iene, à melhoria das vendas dos jogos desenvolvidos pela própria empresa e a um aumento de 12,6% nas subscrições do serviço online PlayStation Network.

Outro fator que contribuiu significativamente para a melhoria dos lucros da Sony foi o negócio de música, cujas vendas aumentaram 9%, impulsionado pelo aumento das receitas relacionadas com serviços de streaming.

Pelo contrário, o segmento cinematográfico do grupo, a Sony Pictures, que tem vindo a enfrentar dificuldades desde a pandemia, registou uma queda de 3,2% nas receitas.

Tendo em conta estes resultados, a Sony melhorou as previsões para todo o exercício, que terminará a 31 de março, e no qual agora prevê obter um lucro líquido de 1,13 biliões de ienes (6,11 mil milhões de euros), o que representaria um aumento de 5,9% em relação ao exercício de 2024.

A Sony prevê que o lucro operacional no exercício atual seja de 1,54 biliões de ienes (8,33 mil milhões de euros), o que, a confirmar-se, representará um aumento de 20,6% em relação ao ano anterior.

A empresa espera que as vendas totalizem 12,3 biliões de ienes (66,5 mil milhões de euros), uma subida de 2,2% em relação ao ano anterior.

As ações da Sony na Bolsa de Tóquio subiram quase 1,3% durante a sessão da tarde, após a divulgação dos resultados financeiros da empresa.