Mapfre investe 70 milhões na renovação da sua marca após quatro décadas

A seguradora Mapfre vai investir 70 milhões de euros na renovação da sua imagem de marca, substituindo a que identificava a empresa há quatro décadas, anunciou esta quinta-feira, 8, o presidente, Antonio Huertas.Em conferência de imprensa, Huertas avançou que o processo de mudança da marca – que visa transmitir melhor a atuação da empresa em todas unidades de negócio e mercados nos cerca de 100 países onde está presente – ficará concluído em dois a dois anos e meio, mas cerca de 60% a 70% estará feito nos próximos meses, já que transição nos suportes digitais será rápida.O investimento previsto de 70 milhões de euros inclui uma campanha de comunicação global para divulgar a nova marca, que arranca já esta noite e no âmbito da qual será realizada nas próximas semanas uma campanha de meios em Portugal.A atualização será implementada nos mais de 4.600 escritórios e lojas que a Mapfre possui no mundo, nos canais digitais e em outros ativos, como as diferentes sedes da seguradora, arrancando já hoje na sede da seguradora em Majadahonda, Madrid.Num comunicado divulgado hoje, a seguradora detalha que "o processo começará pelos elementos que a empresa considera mais estratégicos, incluindo as sedes centrais e a presença 'online' e, de seguida, avançará para os restantes".A atualização da marca também abrangerá outras sociedades, como as unidades de negócio de resseguro e riscos globais.No novo logótipo, o trevo da Mapfre foi redesenhado e abandonou o círculo em que estava inscrito, passando as letras maiúsculas do nome do grupo a ser minúsculas e mantendo o vermelho como cor identificativa da marca.A mudança de marca não afetará a Verti, a seguradora digital da Mapfre, nem a Mawdy, a sua unidade de assistência, que em 2020-2023 lançou a sua imagem de marca e que fará o seu 'rebranding' ou atualização da marca a partir do próximo ano.