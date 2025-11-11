DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Microsoft investe 8,6 mil milhões de euros em centro de dados de Sines

Em parceria com a Nscale, a NVIDIA e a Start Campus, o projecto prevê a instalação de 12.600 GPUs NVIDIA de última geração e é apresentado como o maior investimento da Microsoft em Portugal.
Adam Gray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A Microsoft vai investir mais de 10 mil milhões de dólares (8,65 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) a partir do início de 2026 na implementação de uma infraestrutura de inteligência artificial em Sines, anunciou Brad Smith, vice‑chair e presidente da empresa, durante a sua visita a Lisboa no âmbito da Web Summit, refere um comunicado enviado às redações esta terça-feira, 11.

Em parceria com a Nscale, a NVIDIA e a Start Campus, o projecto prevê a instalação de 12.600 GPUs NVIDIA de última geração e é apresentado como o maior investimento da Microsoft em Portugal e um dos maiores em capacidade computacional de IA na Europa.

O investimento, que inclui a construção de data centers para suportar cargas de trabalho avançadas de IA, foi descrito por Brad Smith como um voto de confiança no país. "Esta parceria reflete a nossa confiança no potencial de Portugal para liderar a próxima vaga de inovação em IA", afirmou.

Segundo a Microsoft, a iniciativa pretende posicionar Portugal na vanguarda do desenvolvimento de IA escalável, segura e sustentável.

A operação deverá contribuir para a criação de capacidade computacional significativa no país e vem associada a programas de formação e apoio ao ecossistema tecnológico.

A empresa indicou que vai reforçar iniciativas de qualificação, como o Skills for Jobs em parceria com o LinkedIn, e projetos de apoio a startups através da AI Innovation Factory, em colaboração com Accenture, Avanade e Unicorn Factory Lisboa.

Andrés Ortolá, diretor‑geral da Microsoft Portugal, acrescentou que "não estamos apenas a construir infraestrutura, estamos a investir em pessoas, em inovação e no futuro da economia digital portuguesa".

O anúncio surge num momento em que a Microsoft pretende duplicar a capacidade de data centers em vários países europeus até 2027, integrando‑se no Compromisso Digital para a Europa da empresa.

As implicações económicas directas incluem investimento de capital elevado a partir de 2026, potenciais empregos ligados à construção e operação dos centros e reforço do posicionamento de Portugal como destino para projectos de computação intensiva.

