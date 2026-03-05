Portuguesa Critical Software compra tecnológica americana IQ inc.

A tecnológica portuguesa Critical Software anunciou esta quinta-feira, 5, a compra da empresa norte-americana de engenharia e tecnologia IQ inc., reforçando a presença nos EUA, depois de se ter expandido para a Alemanha e para o Reino Unido.

A IQ Inc. está sediada em Pittsburgh, na Pensilvânia, e manterá o seu nome, os contratos existentes e a relação com os clientes, refere Critical Software em comunicado, sem divulgar o valor da compra.

“Esta aquisição reforça a estratégia de crescimento da Critical Software nos Estados Unidos, promovendo a partilha de conhecimento entre as duas empresas, a integração da IQ inc. capacita a Critical Software de uma equipa local, que assegura maior proximidade e suporte direto aos clientes e projetos já em curso no mercado”, acrescenta.

A IQ inc. conta com uma equipa de mais de 40 engenheiros e atua em soluções para os setores da saúde, dispositivos médicos, mobilidade, energia, robótica, aeroespacial e defesa.

“Estamos presentes no mercado norte‑americano há mais de 20 anos e este é o momento certo para dar um passo adicional na consolidação da nossa presença local”, afirmou o presidente executivo da Critical, João Carreira, citado no comunicado.

“A cultura 'people-first' é um valor transversal a toda a organização e foi precisamente isso que criou uma ligação imediata entre a Critical Software e a IQ Inc: partilhamos objetivos, paixões e uma visão comum de utilizar a tecnologia para gerar um impacto real e positivo na vida das pessoas”, acrescenta a presidente da IQ Inc., Barbara VanKirk.